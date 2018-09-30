Задержан мужчина, который напал на ростовчанку в лифте многоквартирного дома
В Ростове-на-Дону задержан мужчина, который подозревается в серии нападений на девушек. Последнее преступление произошло в Октябрьском районе донской столице.
- В дежурную часть отдела полиции № 5 поступило заявление от местной жительницы, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Женщина пояснила полицейским, что в лифте неизвестный мужчина сорвал с нее золотую цепочку.
Преступник ретировался с добычей, а пострадавшая тут же позвонила стражам порядка. На место прибыла следственно-оперативна группа и кинолог с собакой. Служебно-розыскная ищейка сразу взяла след злоумышленника, которого вскоре задержали. Им оказался 31-летний уроженец донской столицы.
На данный момент возбуждено уголовное дело по факту грабежа, полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит серьезный срок - до семи лет лишения свободы.