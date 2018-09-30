2018-09-30T12:54:00+03:00
Общество

Студенты Ростова-на-Дону встретились с известным журналистом Эрнестом Мацкявичюсом

Мастер слова и кадра поделился своим опытом
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 29 сентября, в патриотическом центре «Победа» состоялась встреча студентов Ростова с известным гостем из Москвы - российским журналистом Эрнестом Мацкявичюсом. Мастер слова поделился своим практическим опытом, рассказал как вести теле и радиопрограммы, уверенно держаться в кадре, правильно говорить, выступать перед аудиторией, устанавливать контакты с героями и нужными людьми.

- Кроме того, молодые журналисты смогли показать свое мастерство и взяли интервью у гостя, - добавили в администрации Ростова-на-Дону.

Ведущий программ «Доброе утро, Россия!» и «Вести» Эрнест Мацкявичюс тоже остался доволен встречей.

- Круто пообщались с ребятами, - написал он в своем Инстаграм, опубликовав совместный снимок.

Молодежь донской столицы встретилась с журналистом Эрнестом Мацкявичюсом Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Молодежь донской столицы встретилась с журналистом Эрнестом МацкявичюсомФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, обворовавшего цветочный магазин
Задержан мужчина, который напал на ростовчанку в лифте многоквартирного дома
В Ростове-на-Дону назвали лучших водителей уборочной техники
В Ростове-на-Дону мастер по ремонту обворовал хозяйку квартиры
Есть пострадавшие: В центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар в заброшенном здании
30 сентября жители Ростова-на-Дону могут сделать прививку от гриппа в парке и торговом центре
Баста в Ростове-на-Дону: Отремонтируйте мой родной район!
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 1-7 октября 2018 года: где и когда
Авария на Темерницкой мосту в Ростове-на-Дону: погиб 80-летний пенсионер, ехавший по встречке
Звезда Playboy Мария Лиман пригрозила подписчикам перестать раздеваться
«Ну нельзя быть такой роскошной»: «Мисс Россия» Татьяна Котова сразила поклонников глубоким декольте
В Ростове-на-Дону движение в переулке Батумский будет односторонним