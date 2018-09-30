Студенты Ростова-на-Дону встретились с известным журналистом Эрнестом Мацкявичюсом

СЕГОДНЯ 12:52 2018-09-30T12:54:00+03:00

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В субботу, 29 сентября, в патриотическом центре «Победа» состоялась встреча студентов Ростова с известным гостем из Москвы - российским журналистом Эрнестом Мацкявичюсом. Мастер слова поделился своим практическим опытом, рассказал как вести теле и радиопрограммы, уверенно держаться в кадре, правильно говорить, выступать перед аудиторией, устанавливать контакты с героями и нужными людьми.

- Кроме того, молодые журналисты смогли показать свое мастерство и взяли интервью у гостя, - добавили в администрации Ростова-на-Дону.

Ведущий программ «Доброе утро, Россия!» и «Вести» Эрнест Мацкявичюс тоже остался доволен встречей.

- Круто пообщались с ребятами, - написал он в своем Инстаграм, опубликовав совместный снимок.