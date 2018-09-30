2018-09-30T14:34:04+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, обворовавшего цветочный магазин

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 39-летний мужчина. Согласно официальной версии, он совершил кражу в одном из цветочных магазинов города.

- В дежурную часть отдела полиции Кировского района с заявлением о краже кошелька обратилась сотрудница цветочного павильона, - рассказали в правоохранительных органах. - Оперуполномоченные уголовного розыска, проведя ряд необходимых мероприятий, установили подозреваемого.

Известно, что это житель Азова, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

- Он воспользовался тем, что продавец отошла от прилавка и забрал кошелек, в котором лежали 22 тысячи рублей, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, фигурант задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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