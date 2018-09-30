В Ростове задержали мужчину, который носил в кармане наркотики

СЕГОДНЯ 19:56 2018-09-30T20:01:07+03:00

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В Первомайском районе донской столицы сотрудники патрульно-постовой службы по подозрению в незаконном хранении наркотических средств задержали 36-летнего ростовчанина.

- При личном досмотре гражданина полицейские обнаружили в кармане брюк пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое – наркотическое вещество, так называемая «соль». В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, его подозревают в незаконном приобретении и хранении запрещенного вещества.

Напомним, ранее полиция сообщала, что задержала 44-летнюю женщину с наркотиками. Как оказалось, у ростовчанки и раньше были проблемы с законом, за что она уже неоднократно была судима. Ей грозит новый срок, а пока, на время расследования уголовного дела, жительница донской столицы взята под стражу.