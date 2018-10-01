Фестиваль науки Юга России пройдёт на «Ростов-Арене»

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-01T10:23:40+03:00

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На площади 6 000 кв.м. расположатся 9 основных тематических модулей, на которых представят свои научные достижения 34 вуза и научно-исследовательских института из Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

Основной темой IX Фестиваля науки Юга России станет искусственный интеллект. Тематика модулей в этом году связана с девятью перспективными рынками НТИ: воздушный и автомобильный транспорт, энергетика, финансы, пища, медицина, морской транспорт, нейрокоммуникации, безопасность.

Для удобства гостей фестиваля будут организованы маршрутные такси. Автобусы малой вместимости будут курсировать от пересечения пр.Ворошиловский / ул.Станиславского до «Ростов-Арены» и обратно. Интервал движения - 20 минут

Регистрация на фестиваль по ссылке http://festivalnauki.sfedu.ru/

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