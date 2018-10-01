Болельщица «Спартака» поцеловала Валерия Карпина после победы ФК «Ростов»
Болельщица «Спартака» после матча с ФК «Ростов» чмокнула в щеку тренера Валерия Карпина, выбежав ему навстречу. О порыве девушки сообщил Твиттер "Спартака".
Стоит тметить, что несмотря на историческую победу желто-синих на выезде, большинство фанатов «красно-белых» с достоинством приняли поражение. Некоторые не поленились и зашли на страницу Валерия Карпина в Инстаграм, где написали комментарии с поздравлениями и пожеланиями побыстрее вернуться обратно в Москву. Сам наставник после матча признался, что доволен матчем.
СЭ Спартак on Twitter. Болельщица "Спартака" после поражения поцеловала Карпина в щеку #СпартакРостов https://t.co/1bZjRqoDsZ
- Результатом да. Действиями в обороне тоже да, - сказал Карпин на пресс-конференции. - При стандартах действовали не всегда правильно. Атаку не назвал бы хорошей. Были зоны, надо было их использовать, но чего-то не хватало.
Напомним, в ФК «Ростов» Валерий Карпин перешел в декабре прошлого года.