2018-10-01T10:59:16+03:00
Общество

Болельщица «Спартака» поцеловала Валерия Карпина после победы ФК «Ростов»

О порыве девушки сообщил Твиттер «Спартака».
Ольга КУПОРОВА
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Валерий Карпин после победы на пресс-конференции.Валерий Карпин после победы на пресс-конференции.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Болельщица «Спартака» после матча с ФК «Ростов» чмокнула в щеку тренера Валерия Карпина, выбежав ему навстречу. О порыве девушки сообщил Твиттер "Спартака".

Стоит тметить, что несмотря на историческую победу желто-синих на выезде, большинство фанатов «красно-белых» с достоинством приняли поражение. Некоторые не поленились и зашли на страницу Валерия Карпина в Инстаграм, где написали комментарии с поздравлениями и пожеланиями побыстрее вернуться обратно в Москву. Сам наставник после матча признался, что доволен матчем.

СЭ Спартак on Twitter. Болельщица "Спартака" после поражения поцеловала Карпина в щеку #СпартакРостов https://t.co/1bZjRqoDsZ

- Результатом да. Действиями в обороне тоже да, - сказал Карпин на пресс-конференции. - При стандартах действовали не всегда правильно. Атаку не назвал бы хорошей. Были зоны, надо было их использовать, но чего-то не хватало.

Напомним, в ФК «Ростов» Валерий Карпин перешел в декабре прошлого года.

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