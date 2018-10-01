2018-10-01T11:07:12+03:00
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В Ростове-на-Дону из-за огня перекроют Садовую и Ворошиловский

Ограничения запланированы на 8 октября
Илья БОГОМОЛОВ
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8 октября по Ростову-на-Дону торжественно пройдут факелоносцы с огнем Всемирной зимней универсиады 2019 года. Участники эстафеты прошествуют по центральным улицам города, в связи с чем в некоторых местах власти перекроют движение транспорта. Как сообщает Департамент автодорог южной столицы, с 11 до 12 часов будет не проехать по Большой Садовой - между Кировским и Ворошиловским проспектами, а затем на Ворошиловском - от Садовой до площади Гагарина. В добавок, с 5 до 13 часов на Ворошиловском будет запрещена остановка машин.

Добавим, что эстафета началась 20 сентября, в итальянском Турине. 29 числа начался ее российский этап - огонь пронесут по 30 городам нашей страны. 1 марта он прибудет в Красноярск, где и пройдет Зимняя универсиада 2019. Как сообщили в прсвительстве Ростовской области, на Дону факет пронесут Самвел Аракелян, Сергей Балабанов, Анна Вяхирева, Денис Гордиенко, Нияз Ильясов, Заур Курамагомедов, Артем Лукьяненко, Бесарион Месхи, Владимир Мирошников, Майя Петрова, Вартерес Самургашев, Николай Спинев, Марина Судакова, Олег Фатун и Никита Чекрыгин.

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