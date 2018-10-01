2018-10-01T11:10:11+03:00
Экономика

Власти спрогнозировали рост средней зарплаты в Ростове-на-Дону до 44 тысяч рублей к 2021 году

В администрации южной столицы видят три варианта социально-экономического развития мегаполиса на ближайшую перспективу
Александр СТЕПАНОВ
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Зарплата обещает порадовать своей величиной, но вот о прогнозе на инфляцию пока не сообщается.Зарплата обещает порадовать своей величиной, но вот о прогнозе на инфляцию пока не сообщается.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подписал постановление №982, которым утверждается прогноз социально-экономического развития города до 2021 года. Вариантов развития событий три — пессимистичный, базовый и оптимистичный, однако все они, впрочем, рисуют достаточно неплохие перспективы (если, конечно, не дай бог, не случится каких-нибудь жестких потрясений).

Так, например, в первом случае до конца нынешнего года средняя зарплата достигнет 33 568 рублей (т. е. плюс 5,2%), а в 2021-м — уже 41 047 рублей. Если же брать за основу наилучшее стечение экономических обстоятельств, то рост ее к январю 2019-го будет до 35 753 рублей (плюс 6,5%), а через три года — 44 087 рублей (если она будет расти на 6-7 процентов каждый год).

Но эти цифры воспринимаются еще более-менее спокойно: гораздо любопытнее взглянуть на план социально-экономического развития до 2035 года — вот, где чудесные сюрпризы! Ведь к этому времени, если верить прогнозам, средний уровень зарплаты в Ростове-на-Дону составит аж 139 584,6 рублей — в том случае, если будет обеспечен ее рост в размере 7-8 процентов ежегодно.

Правда, уровень инфляции, при котором делаются эти расчеты, в документах найти не довелось.

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