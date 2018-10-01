2018-10-01T12:01:37+03:00
Общество

ВТБ снизил ставки по автокредитованию

Предложение распространяется на новые иномарки
Ольга КУБЫШЕВА
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Хорошая новость для тех, кто решил купить новую машину. ВТБ запускает специальную акцию «Супер 5». Как рассказали в банке, предложение приурочено к проведению этапа FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018, который будет проходить на Сочи Автодроме с 27 по 30 сентября. Банк является титульным спонсором мероприятия.

Речь идет о том, что ставки по кредитованию новых иномарок снижены до 5% годовых.

Известно, что льготная ставка действует в первые шесть месяцев с момента выдачи кредитных средств на сумму от 300 тыс. до 5 млн рублей. Она распространяется на новые авто иностранного производства. Средства выдаются сроком от трех до пяти лет включительно. А минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства.

Ставка доступна при оформлении страхования жизни и покупке полезной карты «Автолюбитель», предлагающей 10% cash back в категориях «Автозаправки», «Парковки», «Аренда авто» и «Такси». Без оформления карты ставка по кредиту на льготный период будет 6%. А спустя полгода она увеличивается на 5 п.п.

При этом кредит можно взять всего по двум документам, не предъявляя справку о доходах. Это предложение ВТБ продлится до 31 декабря 2018 года.

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