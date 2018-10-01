2018-10-01T12:28:01+03:00
Общество

В первую неделю октября в Ростове-на-Дону будут отключать свет

Без электричества останутся сотни домов
Ольга ГОПАЛО
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Не повезет жителям Западного, Чкаловского и Пролетарского районов города. Фото: ГОПАЛО ОльгаНе повезет жителям Западного, Чкаловского и Пролетарского районов города. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Ростове-на-Дону отключения света запланированы на первую неделю октября. В частности, в понедельник, 1 октября, до 17:00 электричества не будет на ул. Майская 1-13, 2-12; ул. 18-я линия 1-23, 2-30; пл. Карла Маркса 16-30, 7-11; ул. Советская 3-11; ул. Майская 1-13, 2-12; ул. 18-я линия 1-23, 2-30; пл. Карла Маркса 16-30, 7-11; ул. Советская 3-11.

В среду, 3 октября, с 09:00 до 17:00 не будут работать телевизоры в домах на ул. Ереванская 12-28, 15-27; ул. 30-я линия 2-8, 1-11; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. 32-я линия 1-17, 2-22.

А на следующий день, 4 октября, в тоже время - на ул. Листопадова 107-121, 90-98; ул. 5-я линия 56-94, 55-101; ул. 1-я Баррикадная 3, 9, 9/10; ул. Верещагина 6, 10, 10Б; просп. Ставского 52.

В пятницу, 5 октября, с 09:00 до 17:00 придется вынужденно размораживать холодильники домохозяйкам с ул. 1-я Баррикадная 2/2, 2/1, 4; пл. Круглая 5; ул. Ленинградская 1; ул. Токарная 3.

До 6 октября с 09:00 до 17:00 не будет света на ул. 18-я улица 16-52, 23-55; ул. 19-я улица 1-153, 2-94; пер. Доломановский 137-171.

Кроме того, до 20 октября, с 09:00 до 17:00 планируют ремонтные работы, из-за которых не будут работать электроприборы на ул. 2-я Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38 ; ул. 2-я Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38.

*По данным «Донэнерго».

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