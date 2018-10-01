В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который с ножом напал на таксиста

СЕГОДНЯ 15:07 2018-10-01T15:07:21+03:00

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В Ростове-на-Дону задержали 38-летнего мужчину, которого считают причастным к нападению на таксиста. Согласно официальной версии, он вызвал машину с шашечками, а когда его доставили к месту назначения, отказался платить за проезд, после чего началась драка.

- Находящийся в нетрезвом виде пассажир достал нож и стал угрожать таксисту, требуя сумку с деньгами, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Потерпевший отдал имущество, а сам выскочил из салона машины.

Рядом с местом, где мужчина припарковался, находились складские помещения, охранник которых и вызвал полицию по просьбе потерпевшего. В это время подозреваемый забрал вместе с сумкой и мобильный телефон, а затем скрылся во дворах. Стражам порядка удалось достаточно быстро его найти. В отделе полиции выяснилось, что 38-летний подозреваемый ранее был судим за кражи и угон.