В Ростове-на-Дону три десятка ученых обсудили, как наладить диалог с Восточной Европой

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-01T15:25:29+03:00

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Пожалуй, трудно среди наших соседей найти другую страну, с которой бы нас столь многое связывало и столь же многое разделяло, как Польша. И самое прискорбное в этой ситуации, что история здесь оказывается не наставницей жизни, а помехой. Каждый раз, когда возникает необходимость разрешения противоречий, в центре внимания оказывается не реальная проблема, а давние обиды. Эта ситуация не может не заботить историков. Именно поэтому в Южном федеральном университете возникла идея проведения конференции «Соседей не выбирают: Восточная Европа как зона культурной конвергенции». На протяжении двух дней, 24-25 сентября, более тридцати российских и польских ученых искали подходы к решению этой проблемы, дабы донести до политиков и «общественности» ту мысль, что в прошлом Восточной Европы можно и нужно искать не только память о взаимных обидах, но и опыт диалога и принятия «Другого» как равного. Конференция была проведена при финансовой поддержке Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия».