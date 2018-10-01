Задержан подозреваемый в убийстве таксиста на трассе «Дон»

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-01T15:52:50+03:00

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Региональный следком сообщил о задержании 46-летнего подозреваемого в убийстве таксиста, чье тело было обнаружено 22 сентября на обочине трассы «Дон» (Красносулинский район). 41-летний водитель скончался от тяжелых ножевых ранений.

- Установлено, что подозреваемый, находясь в Воронеже, по телефону вызвал такси для поездки в Ростовскую область, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - По пути следования между водителем такси и подозреваемым произошел конфликт (у пассажира не было денег, чтобы заплатить за поездку - автр), в ходе которого последний причинил таксисту множественные ножевые ранения.

После этого он на Honda Accord потерпевшего скрылся с места происшествия. Мужчина надеялся спрятаться в Красноярском крае, где и был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.