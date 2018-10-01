2018-10-01T17:10:59+03:00
Происшествия

Экс-главу Зернограда осудили за неисполнение решения суда

Анатолий Платонов должен заплатить крупный штраф
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Вынесен приговор бывшему главе администрации Зерноградского поселения, которого обвиняли в неисполнении решения суда. Еще будучи в кресле руководителя, он не привел в порядок участок дороги улицы имени Карла Маркса в «соответствии с требованиями стандартов, строительных норм и правил», как было установлено решением суда.

В результате чиновник оказался под следствием. В свое оправдание он говорил, что у него отсутствовала объективная возможность это сделать.

- Государственному обвинению удалось убедительно опровергнуть доводы защиты и полностью доказать виновность подсудимого, - говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Анатолий Платонов признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, а также в течение года ему запрещено должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор в силу еще не вступил.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Зерноградского городского поселения попался на грубом нарушении правил дорожного движения. По сообщению неофициального источника, близкого к правоохранительным органам, чиновник управлял служебной машиной, которая числится за администрацией, находясь в нетрезвом состоянии. Он отказался сдавать анализы на алкоголь, что, в принципе, законодательством приравнивается к нахождению за рулем в состоянии опьянения. В отношении мужчины составили соответствующий протокол.

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