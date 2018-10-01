В Ростове-на-Дону разыскивают 38-летнего Евгения Конкина

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-01T17:19:31+03:00

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Полиция донского региона распространила официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. Три недели назад (10 сентября) пропал Евгений Конкин. Известно, что он ушел из дома, после чего перестал выходить на связь.

- До настоящего момента не вернулся, - говорится в сообщении правоохранительных органов Ростовской области. - Приметы Евгения: на вид 36-38 лет, рост 178-180 см, плотного телосложения, подстрижен налысо.

По словам родных, в день исчезновения он был в красной майке и светло-синих брюках.

ВНИМАНИЕ!

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефонам:

8 (863) 249-43-20 или 02.