2018-10-01T17:19:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону разыскивают 38-летнего Евгения Конкина

Мужчина пропал три недели назад
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Ростове-на-Дону разыскивают 38-летнего Евгения КонкинаВ Ростове-на-Дону разыскивают 38-летнего Евгения Конкина
Изменить размер текста:

Полиция донского региона распространила официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. Три недели назад (10 сентября) пропал Евгений Конкин. Известно, что он ушел из дома, после чего перестал выходить на связь.

- До настоящего момента не вернулся, - говорится в сообщении правоохранительных органов Ростовской области. - Приметы Евгения: на вид 36-38 лет, рост 178-180 см, плотного телосложения, подстрижен налысо.

По словам родных, в день исчезновения он был в красной майке и светло-синих брюках.

ВНИМАНИЕ!

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефонам:

8 (863) 249-43-20 или 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали мужчин, которые грабили могилы
Экс-главу Зернограда осудили за неисполнение решения суда
Задержан подозреваемый в убийстве таксиста на трассе «Дон»
В Ростове-на-Дону три десятка ученых обсудили, как наладить диалог с Восточной Европой
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который с ножом напал на таксиста
Минспорта Ростовской области: Газон стадиона не получил повреждений во время концерта Басты
В первую неделю октября в Ростове-на-Дону будут отключать свет
ВТБ снизил ставки по автокредитованию
Власти спрогнозировали рост средней зарплаты в Ростове-на-Дону до 44 тысяч рублей к 2021 году
В Ростове-на-Дону из-за огня перекроют Садовую и Ворошиловский
Болельщица «Спартака» поцеловала Валерия Карпина после победы ФК «Ростов»
Соцсети: в Ростове на Западном столкнулись две иномарки
Фестиваль науки Юга России пройдёт на «Ростов-Арене»