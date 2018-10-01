2018-10-01T17:37:20+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали мужчин, которые грабили могилы

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении подозреваемых.Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении подозреваемых.
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В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в краже с территории кладбища. Согласно официальной версии, злоумышленники при помощи монтировки сбили декоративные секции и ограды, установленные на захоронениях.

- Общая сумма материального ущерба составила около 120 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба ведомства. - Правоохранители установили причастность задержанных к семи кражам с кладбища.

Известно, что мужчинам 36 лет, они местные жители. Подозреваемых не стали арестовывать на время расследования уголовного дела, с них взята подписка о невызде и надлежащем поведении. Если их вина будет доказана в суде, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в донской столице задержали мужчину, который обворовал цветочный магазин, похитив кошелек продавца.

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