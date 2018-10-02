2018-10-02T11:18:57+03:00
Происшествия

Легковушка перевернулась на "вафельной" разметке в Ростове-на-Дону

Фото с места аварии обсуждают в социальной сети
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".Фото с места ДТП из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".
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Сегодня утром, 2 октября, в Ростове произошло ДТП - на пересечении проспектов Ленина и Нагибина столкнулись Nissan Almera и Lada Largus, последняя от удара в бок перевернулась. Автомобиль лежал на крыше прямо на "вафельной" разметке. О пострадавших не сообщается. На место прибыли полицейские, скорая помощь и спасатели. Обстоятельства аварии уточняются. Происшествие усугубило утреннюю пробку на обоих проспектах.

В социальной сети появились фотографии с места ДТП. В комментариях горожане, как всегда, стали критиковать, спешащих водителей.

- Там никто не гнал. Регулировщик регулировал движение, да так регулировал, что каша на дороге была, - написала очевидица Оксана.

Напомним, "вафельная" разметка появилась на проспекте Нагибина в середине июля этого года. Она предупреждает водителей о возможности попасть на штраф, если выехал на перекресток, когда сразу за ним образовался затор.

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