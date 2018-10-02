СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-02T09:58:11+03:00

Выясняем, какая программа 5-7 октября 2018 года ждет гостей на фестивале «Оборона Таганрога 1855 года». Фото: Анастасия ЛЕОНОВА

Выясняем, какая программа 5-7 октября 2018 года ждет гостей на фестивале «Оборона Таганрога 1855 года»

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Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» 5-7 октября 2018 года: программа мероприятий. Как рассказали организаторы, гостей ждут насыщенные выходные.

В этом году фестиваль проводится в третий раз. И посвящен героическим событиям, которые происходили в Таганроге во время Крымской войны. Среди его гостей не только жители разных городов России, но и туристы их Европы. Известно, что основное действие развернется на Пушкинской набережной, где будет проведена реконструкция боя англо-французского десанта и защитников Таганрога.

В программу фестиваля также входят экскурсии в музее истории и культуры Приазовья при Свято-Никольском храме, историческая реконструкция военного быта 1855 года, демонстрация строевых приемов эпохи Крымской войны, выступления творческих коллективов. А также здесь покажут все рода войск, участвовавших в Крымской кампании.

КОНКРЕТНО

Программа мероприятий

5 октября (пятница)

09.00-19.00 - автобусные обзорные экскурсии по городу Таганрогу

11.00–16.00 - экспозиция, посвященная обороне Таганрога в 1855 года, осмотр «Туманного» колокола и ядер, оставшихся после англо-французской бомбардировки 1855 года в стенах Свято-Никольского храма (музей истории и культуры Приазовья при Свято-Никольском храме, ул. Шевченко 28)

10.00–18.00 - историческая реконструкция военного быта 1855 года, демонстрация строевых приемов эпохи Крымской войны, работа фотозоны, фудкорта, продажа сувенирной продукции, выставка картин о Крымской войне (Таганрогский музейный комплекс, пер. Полуротный, 16)

16.00 - открытие парусной регаты, посвященной защитникам Таганрога 1855 года, парусная гонка «Захват Джаспера» к месту захвата английской канонерки «Джаспер» (Яхт-клуб, акватория Таганрогского залива)

16.00 - дефиле исторических костюмов (главная сцена, Пушкинская набережная)

17.00 - мастер-класс по историческим танцам (у главной сцены, Пушкинская набережная)

18.00-19.00 - подведение итогов конкурса детских рисунков, концертная программа (Таганрогский музейный комплекс, пер. Полуротный, 16)

18.30-21.00 - парусная вечеринка в отеле «Темиринда» с участниками парусной регаты «Захват Джаспера» (отель «Темиринда», ул. Портовая, 1-2)

19.00–21.00 - показ документально-исторических фильмов о Крымской войне и Таганроге, вечер в военном лагере 1855 года (Таганрогский музейный комплекс, пер. Полуротный, 16)

6 октября (суббота)

9.00-12.00 - экскурсии в музее истории и культуры Приазовья, осмотр «Туманного» колокола и ядер, оставшихся после англо-французской бомбардировки 1855 года (Свято-Никольский храм, ул. Шевченко, 28)

10.00–20.00 - работа творческих площадок: «Античная», «Путь Петра Великого», «Екатерининская», «Казачья», «Крымская война», фотосессия с участниками реконструкции (Пушкинская набережная)

10.00–12.30 - концерт творческих коллективов города, подведение итогов конкурса исторических костюмов, исторический променад (главная сцена, Пушкинская набережная)

10.00–20.00 - «Старинный южный город» - праздничная ярмарка, работа творческих площадок, мастер-классы (Пушкинская набережная)

10.30-11.00 – молебен, возложение цветов к памятнику защитникам города Таганрога 1855 года, открытие военных событий фестиваля звоном «Туманного колокола» (Свято-Никольский храм, ул. Шевченко 28)

11.30-12.30 - подготовка позиций защитниками Таганрога на стыке старой и новой набережной (Пушкинская набережная)

11.30-12.30 Посадка реконструкторов англо-французского десанта в ялы и крейсерские яхты, установка орудий для бомбардировки города на плоты, морской переход к месту высадки десанта (Яхт-клуб, акватория Таганрогского залива)

12.30-13.30 - реконструкция боя англо-французского десанта и защитников Таганрога (Пушкинская набережная)

13.30-14.00 - фотосессия с участниками реконструкции (Пушкинская набережная)

14.00-14.15 - торжественное шествие участников реконструкции от места высадки десанта к главной сцене (Пушкинская набережная)

14.15-14.30 - торжественное вручение царской грамоты у главной сцены и церемония возложения цветов, посвященная защитникам Таганрога 1855 года к памятнику 300-летия города Таганрога (Пушкинская набережная)

14.30 - старт гонки на ялах и шлюпах от места высадки англо-французского десанта до яхт- клуба (Пушкинская набережная)

15.00-15.30 - показательные выступления по джигитовке конной группы Всевеликого войска Донского (Пушкинская набережная)

15.00-19.00 - автобусные обзорные экскурсии по городу по местам Крымской войны (сбор - у подножия Каменной лестницы)

15.00–17.00 - праздничный концерт (главная сцена, Пушкинская набережная)

17.00-20.00 - исторический бал (у подножия Каменной лестницы, Пушкинская набережная)

20.00 - фейерверк (Пушкинская набережная)

7 октября (воскресенье)

10.00 - старт второго гоночного дня парусной регаты, посвященной защитникам Таганрога 1855 года (Яхт-клуб, акватория Таганрогского залива)

17.00 - торжественное закрытие фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» и парусной регаты (Яхт-клуб, ул. Портовая 2а)

А ТАКЖЕ

1 - 6 октября

10.00–18.00 - «Крымская война на Азовском море: май – сентябрь 1855 года» - из фондов отдела дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехова (ЦГПБ им. А.П. Чехова ул. Греческая, 105)

10.00–18.00 - «Назад в историю. Крымская война», «Как царь Петр море полюбил» - тематические выставки (Таганрогский художественный музей, ул. Александровская, 56)

10.00–18.00 - выставка, посвященная обороне Таганрога 1855 года (музей «Градостроительство и быт Таганрога», ул. Фрунзе, 80)