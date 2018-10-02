2018-10-02T10:07:42+03:00
Общество

В Ростовской области чиновник, подозреваемый в мошенничестве, при задержании ударил сотрудника ФСБ кулаком в лицо

Мужчине предъявили обвинение
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Следователи предъявили обвинение бывшему сотруднику сельского поселенияСледователи предъявили обвинение бывшему сотруднику сельского поселения
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Региональный следком сообщил о предъявлении обвинения бывшему сотруднику сельского поселения Каменского района. Мужчину подозревают сразу в трех преступлениях - получении взятки, покушении на мошенничество и применении насилия в отношении представителя власти.

Согласно официальной версии, в январе нынешнего года, еще будучи при должности, он заявил знакомому, что знает о его незаконной добыче природного камня, но готов закрыть глаза за определенную плату. Сначала он потребовал и получил 20 тысяч рублей. Через некоторое время, уже уволившись, он захотел еще 100 тысяч рублей за якобы свое покровительство. Знакомый решил обратиться в правоохранительные органы.

- При задержании обвиняемый применил насилие в отношении оперативного сотрудника ФСБ, умышленно ударив его кулаком в область лица, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - В ходе расследования уголовного дела следствием получены данные о том, что обвиняемый противодействует расследованию и оказывает давление на основных участников уголовного процесса с целью изменения ими показаний в свою пользу.

На данный момент экс-ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администрации Малокаменского сельского поселения взят под стражу.

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