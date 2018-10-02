СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-02T10:43:39+03:00

В Каменском районе на птицефабрике вспышка опасного заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На территории нескольких корпусов птицефабрики, расположенной в Каменском районе, зафиксирована вспышка гриппа птиц. Диагноз уже официально подтвержден двумя ветеринарными лабораториями. На данный момент зона признана эпизоотическим очагом, а потому подлежат уничтожению все пернатые.

– Угрожаемая зона - территорию радиусом пять километров от очага, включающая хутора Старая Станица, Лесной и Красновка Каменского района, - пояснили в региональном правительстве.

Учитывая опасность заболевания, которое очень быстро распространяется, на неблагополучной территории установлен круглосуточный контрольно-пропускной пост с дезбарьером. Дороги, ведущие из неблагополучного пункта, перекрыты.

Напомним, птичий грипп - это острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания пернатых, в большинстве случаев заканчивающаяся их массовой гибелью. Для человека он считается не опасным, однако при обнаружения очага приходится уничтожать все поголовье.