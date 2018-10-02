ВТБ на Дону увеличил выдачу ипотеки в 2 раза
Ростовчане в четыре раза чаще стали пользоваться программой рефинансирования действующей ипотеки. Ее доля в общем объеме выдачи по итогам января-августа составила 16%.
В 2018 г. доля ипотечных сделок на строящееся и готовое жилье практически сравнялись. По отношению к 2017 г. средняя сумма кредита на Дону выросла на 9% - до 1,8 млн руб. Средний срок кредита не изменился с прошлого года и держится на уровне 15 лет.
«Среди клиентов банка наибольшим спросом пользуется жилье в микрорайонах Левенцовка и Суворовский. Набирает популярность район Нахичевани. При этом наблюдается интерес со стороны заемщиков и к точечной застройке жилищных комплексов, расположенных в разных частях города», - отметил управляющий розничным бизнесом ВТБ в Ростовской области Владимир Стрельников.
На сегодняшний день жилищный кредит в ВТБ можно оформить по ставке от 8,9%, по госпрограмме для семей со вторым и третьим ребенком – от 6%.
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