2018-10-02T10:50:25+03:00
Экономика

ВТБ на Дону увеличил выдачу ипотеки в 2 раза

По итогам восьми месяцев 2018 г. ВТБ в Ростовской области выдал 3,8 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 6,7 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 120%
Информация предоставлена пресс-службой банка ВТБ
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Ростовчане в четыре раза чаще стали пользоваться программой рефинансирования действующей ипотеки. Ее доля в общем объеме выдачи по итогам января-августа составила 16%.

В 2018 г. доля ипотечных сделок на строящееся и готовое жилье практически сравнялись. По отношению к 2017 г. средняя сумма кредита на Дону выросла на 9% - до 1,8 млн руб. Средний срок кредита не изменился с прошлого года и держится на уровне 15 лет.

«Среди клиентов банка наибольшим спросом пользуется жилье в микрорайонах Левенцовка и Суворовский. Набирает популярность район Нахичевани. При этом наблюдается интерес со стороны заемщиков и к точечной застройке жилищных комплексов, расположенных в разных частях города», - отметил управляющий розничным бизнесом ВТБ в Ростовской области Владимир Стрельников.

На сегодняшний день жилищный кредит в ВТБ можно оформить по ставке от 8,9%, по госпрограмме для семей со вторым и третьим ребенком – от 6%.

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