В Таганроге водитель помял грузовик, заехав под низкий мост

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-02T13:50:14+03:00

Фото происшествия в Таганроге из паблика @rostov_roads в Instagram.

А в Ростове фура застряла под мостом на Сельмаше

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За один день, 1 октября, в Ростове и Таганроге произошло два случая застревания грузовиков под низкими мостовыми пролетами. Фотографии с автомобильными казусами появились в социальных сетях.

Первое ЧП случилось в Ростове на улице Веры Пановой. Там под железнодорожным мостом застряла фура.

- Водитель малость не рассчитал с высотой, - написал очевидец.

Позже в Таганроге в низкий мост врезалась грузовая "ГАЗель". Кузов автомобиля оказался смят.

В комментариях горожане критикуют водителей, которые не смотрят на знаки и не чувствуют габаритов своих транспортных средств. Многие возмущены тем, что грузовики курсируют по улицам вместо того, чтобы заежать в логистические центры и склады на окраинах городов.