В Таганроге водитель помял грузовик, заехав под низкий мост
За один день, 1 октября, в Ростове и Таганроге произошло два случая застревания грузовиков под низкими мостовыми пролетами. Фотографии с автомобильными казусами появились в социальных сетях.
Первое ЧП случилось в Ростове на улице Веры Пановой. Там под железнодорожным мостом застряла фура.
- Водитель малость не рассчитал с высотой, - написал очевидец.
Позже в Таганроге в низкий мост врезалась грузовая "ГАЗель". Кузов автомобиля оказался смят.
В комментариях горожане критикуют водителей, которые не смотрят на знаки и не чувствуют габаритов своих транспортных средств. Многие возмущены тем, что грузовики курсируют по улицам вместо того, чтобы заежать в логистические центры и склады на окраинах городов.