СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-02T10:58:24+03:00

В Ростовской области мужчины украли у дорожников инструменты на 120 тысяч рублей.

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В Усть-Донецком районе стражи порядка раскрыли кражу из автомобиля «ГАЗель» местных дорожников. Неизвестные похитили инструменты для ремонта, стоимость которого владелец оценил в 120 тысяч рублей.

- По подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали ранее судимых по аналогичной статье двоих мужчин (одному 31 год, другому 28 лет) из города Шахты, которые приехали в Усть-Донецк целенаправленно, чтобы совершить кражу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пока правоохранительные органы вычисляли преступников, они успели все продать на рынке, потому сейчас ищут еще и покупателей, чтобы инструменты все-таки вернуть дорожникам. В отношении подозреваемых в краже возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит серьезный срок - до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.