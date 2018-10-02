Ростовчанин защитил свой велосипед, вставив иконы в спицы колес

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-02T12:10:40+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию велосипеда, на спицах колес которого закреплены бумажки с православными иконами. Двухколесное транспортное средство сфотографировали на велопарковке возле одного из магазинов. Автор снимка написал, что так велосипедист отгоняет от себя беду (как, например, водители автомобилей ставят иконы около лобового стекла), но комментаторов возмутило такое обращение с святыми символами. Некоторые даже написали, что такой выдумкой молодой человек оскорбляет чувства верующих.

Кстати, ранее молдавский художник нарисовал икону Ольги Бузовой.

- Для меня это не просто девушка – это некое божество, обладающее священной природой. Ольгу и травят, и пытаются подавить, но она продолжает дарить этому миру свет и добро, - рассказал автор необычного портрета.