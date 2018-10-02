2018-10-02T11:53:14+03:00
Общество

Ростовчан возмутила антисанитарная выгрузка хлеба возле одного из магазинов

Водитель хлебовозки брал буханки грязными руками
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото Натальи Жмайло из группы ВК "Ростов Главный".Фото Натальи Жмайло из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчанка Наталья Жмайло пожаловалась в социальной сети на выгрузку хлеба, которую она сфотогафировала на улице Думенко.

- Прямо на улице, голыми руками, в покупательские тележки, не соблюдая никакие санитарные нормы. И этот хлеб отправляется на прилавки магазина. А потом мы с вами его едим, - написала она.

Горожане удивились, чего именно испугалась женщина - ведь такой хлеб так и перевозят обычно, не фасуя в пакетики. Но одна из комментаторов поддержала покупательницу, расписав еще более жуткую картину.

- Ну да, мужчина, который разгружает, почесал в носу, грязный руль подержал, может, и в туалет сходил за углом, руки не помыл. А потом на столе хлеб, - отметила ростовчанка. - Только в горячем цеху перчатки не допустимы по норме. А все остальное - в перчатках.

Некоторые комментаторы надеются, что это был возврат нераскупленного хлеба, и никому на стол эти буханки уже не попадут.

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