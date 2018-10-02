Дополнительные выборы в гордуму Ростова-на-Дону назначены на 23 декабря

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-02T11:51:08+03:00

В ходе голосования будут определены новые народные избранники по 3-му Ворошиловскому и 18-му Первомайскому одномандатным округам

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В ходе 31-го заседания городской думы Ростова-на-Дону во вторник, 2 октября, назначена дата проведения дополнительных выборов по двум одномандатным избирательным округам — 3-му Ворошиловскому и 18-му Первомайскому, в ходе которых будут определены новые народные избранники — взамен досрочно объявивших ранее о добровольном сложении мандатом депутатов Михаила Гнутова и Игоря Бережного (соответственно).

-Выборы назначены на 23 декабря текущего года, - объявила по итогам голосования председатель гордумы — глава города Зинаида Неярохина.

Ранее также стало известно, что целый ряд депутатов гордумы также прекратили свои полномочия в связи с избранием 9 сентября в Законодательное собрание Ростовской области: Павел Бережной, Сергей Ковалев, Елена Мелихова, Геннадий Рябоконов и Ашот Хбликян.