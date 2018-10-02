2018-10-02T11:53:32+03:00
Общество

Большинство специалистов по госзакупкам в Ростове-на-Дону названы профессионально отсталыми

При этом им приходится заключать многомиллионные контракты
Александр СТЕПАНОВ
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Уровень профессиональной подготовки специалистов, занимающихся процессом госзакупок в Ростове-на-Дону, признан крайне низким. Об этом стало известно в ходе заседания гордумы южной столицы, одним из вопросов повестки дня которого стал отчет о контрактной системе в этой сфере.

Как сообщила начальник управления экономического контроля Патимат Махдиева, в отношении госзаказчиков за первое полугодие было подано 106 жалоб, из которых почти половина была признана обоснованными или же «частично обоснованными».

Только в ходе проведенного самим ведомством контроля, коснувшегося 116 пакетов закупочной документации с суммарным объемом в 3,4 млрд рублей, были выявлены два десятка нарушений законодательства о контрактной системе.

Среди негативных факторов, влияющих на эффективность закупок, названы, во-первых, низкий профессиональный уровень специалистов, занимающихся ими (более 80 процентов не обучены требованиям соответствующего федерального закона), а во-вторых, то, что три четверти этих сотрудников, на самом деле, просто совмещают работу по госзакупкам с другой деятельностью — т. е., иначе говоря, заключение госконтрактов для них — вроде как дополнительная нагрузка.

Кроме того, среди упущений выделяются отсутствие утвержденных примерных форм документации, типовых контрактов, низкий стандартизации процесса, сложность механизмов предварительного контроля начальных закупочных цен.

Всего же, по словам Махдиевой, только за первые шесть месяцев текущего года в южной столице заключено почти 19 тысяч госконтрактов на общую сумму 8,7 млрд рублей, а сумма экономии бюджетных средств составила 317,5 млн рулей.

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