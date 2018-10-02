В Ростове-на-Дону адвокат пообещала за 15 млн рублей освобождение подозреваемого в сбыте наркотиков

СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-02T12:11:47+03:00

Теперь ее подозревают в мошенничестве

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Региональный следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении члена адвокатской палаты Чечни. Профессиональную защитницу подозревают в покушении на мошенничество.

- По версии следствия, адвокат пыталась похитить денежные средства в сумме более 15 млн рублей у матери своего подзащитного, подозреваемого в сбыте наркотических средств в крупном размере, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

За эти деньги адвокат обещала полное освобождение от уголовной ответственности.

Сотрудники федеральной службы безопасности задержали ее во время получения 200 тысяч рублей. Согласно официальной версии, на самом деле она никак не могла выполнить свое обещание, то есть обманывала мать своего подзащитного. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения.