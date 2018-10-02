«Машка, ого у тебя шары!»: глубокое декольте звезды Playboy Марии Лиман взбудоражило поклонников
Звезда Playboy Мария Лиман, похоже, вернулась в родной Ростов-на-Дону. Об этом свидетельствует ее фото, сделанное на одной из городских улиц. Эффектная брюнетка присела на деревянных ступеньках в компании очаровательного пса.
- Я всегда под охраной, - подписала она снимок. - Моя собака. А какая порода Вам больше всего Вам нравится?
Народ писал, что в качестве охраны модели больше бы подошла овчарка, а для образа - лабрадор.
Но многих поклонников умилил не образ пса, а наряд модели. На фото она - в топике со сверхглубоким декольте.
- Я любуюсь тобой, ты безумно красива! - написал один из подписчиков. - Ты совершенна и прелестна.
Другой сделал свой комплимент красавице: «Офигенно выглядишь одетой!»
- Машка, ого у тебя шары! - искренне удивился еще один подписчик.
Другой решил по своему сделать приятное хозяйке Интернет-странице:
- Симпатичная мордашка, карие глазки, черненькая, ярко выраженная грудь, горделивая посадка, коготки, - перечислил он, - но, если что, я о собаке с отличным экстерьером.