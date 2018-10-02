«Машка, ого у тебя шары!»: глубокое декольте звезды Playboy Марии Лиман взбудоражило поклонников

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-02T15:07:00+03:00

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Звезда Playboy Мария Лиман, похоже, вернулась в родной Ростов-на-Дону. Об этом свидетельствует ее фото, сделанное на одной из городских улиц. Эффектная брюнетка присела на деревянных ступеньках в компании очаровательного пса.

- Я всегда под охраной, - подписала она снимок. - Моя собака. А какая порода Вам больше всего Вам нравится?

Народ писал, что в качестве охраны модели больше бы подошла овчарка, а для образа - лабрадор.

Но многих поклонников умилил не образ пса, а наряд модели. На фото она - в топике со сверхглубоким декольте.

liman_maria Я всегда под охраной

- Я любуюсь тобой, ты безумно красива! - написал один из подписчиков. - Ты совершенна и прелестна.

Другой сделал свой комплимент красавице: «Офигенно выглядишь одетой!»

- Машка, ого у тебя шары! - искренне удивился еще один подписчик.

Другой решил по своему сделать приятное хозяйке Интернет-странице:

- Симпатичная мордашка, карие глазки, черненькая, ярко выраженная грудь, горделивая посадка, коготки, - перечислил он, - но, если что, я о собаке с отличным экстерьером.