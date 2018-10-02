2018-10-02T16:39:30+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону Управляющая компания вернула жильцам больше 600 тысяч рублей

Им неправильно начисляли деньги за отопление
Ольга ГОПАЛО
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Деньги жильцам уже вернули.Деньги жильцам уже вернули.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростове-на-Дону 600 тысяч рублей вернулись жильцам дома, что на улице Орьитальная, 61. Об этом рассказали в Госжилинспекции региона, куда обратились ростовчане. Они пожаловались на размер платы на отопление.

Как выяснили проверяющие, расчет был произведен без учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии, которые находились в каждой квартире нового многоэтажноо дома.

Кроме того, с января по февраль этого года начисление платы за отопление управляющей компанией не производилось, хотя фактически услуга предоставлялась. В связи с чем управляющей компанией был произведен перерасчет (доначисление). Однако произведенный перерасчет в марте в предложенном объеме не был обоснован, так как производился с нарушением действующего законодательства. Госжилинспекцией области было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

- УК исполнила предписание – сумма перерасчета за отопление в целом по дому составила 609 тысяч 997 рублей, - сказал начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев. - К примеру, перерасчет (снятие) по однокомнатной квартире площадью 36 кв. м составил 8 630 рублей, по двухкомнатной квартире площадью 71 кв.м – 16 763 рубля.

ВАЖНО

Порядок определения размера платы за данную коммунальную услугу осуществлялся с нарушением Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354.

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