2018-10-02T16:48:36+03:00
Общество

В Ростовской области стартовал осенний призыв

Служить отправятся 3, 8 тысячи жителей региона
Ольга ГОПАЛО
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В МВФ отправятся служить 180 донских призывников.В МВФ отправятся служить 180 донских призывников.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Ростовской области с 1 октября 2018-го стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до конца декабря этого года. Известно, что за это время планируется направить служить 3,8 тысяч донских новобранцев.

Чуть менее половины от общего количества ростовских призывников будут проходить срочную службу в Сухопутных войсках - токовых 49 процентов от общего числа. Еще десять процентов - в частях Воздушно-космических сил, а восемь процентов призывников будут проходить службу в Ракетных войсках стратегического назначения. Также известно, что чуть больше ста призывников будут служить в Воздушно-десантных войсках, еще 180 – в подразделениях Военно-морского флота.

Кроме того, призывники из Ростовской области традиционно направляются для несения службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

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