2018-10-02T17:27:51+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону разработали систему хирургической навигации, позволяющую улучшить качество проведения операций

Ноу-хау принадлежит аспиранту ДГТУ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото предоставлено пресс-службой ДГТУФото предоставлено пресс-службой ДГТУ
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На Дону разработали систему хирургической навигации, позволяющую улучшить качество проведения операций по протезированию тазобедренных и коленных суставов. Ее на суд экспертного жюри «Донской сборки.2018» представил аспирант ДГТУ Вячеслав Семенов. Сообщается, что инновационная разработка позволит врачам в онлайн-режиме получать информацию об анатомических особенностях пациента и осуществлять хирургические манипуляции с минимальной травмой для окружающих тканей.

Известно, что аналоги разработанной системы уже применяются в медицинской практике. Однако у изобретения донского ученого такая система электромагнитной навигации, которая позволяет исключить использование массивного инструментария вокруг пациента, а врачу обеспечивается полная свобода передвижения. В перспективе новая система может быть внедрена в Ростовском медуниверситете.

КОНКРЕТНО

«Донская сборка» - крупнейший на Юге России ежегодный конкурс-смотр изобретателей и инноваторов Дона. Помимо признания в профессиональной среде, победители получат финансирование на разработку полноценного прототипа и возможность использовать для работы мощности промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ. Призовой фонд конкурса составляет 800 000 руб.

Отбор заявок на сайте донскаясборка.рф продлится до 15 октября.

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