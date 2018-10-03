В Ростове-на-Дону таксист уснул за рулем и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-03T09:47:05+03:00

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В социальной сети очевидец рассказал об аварии, которая произошла ночью 3 октября в центре Ростова. В 2:50 на улице Советской, 8 водитель белой иномарки врезался в дерево и разбил капот автомобиля.

- Водитель уснул за рулем. С ним все в порядке. Он таксист, но машина не его. Брал у родственников таксовать, - сообщил очевидец, выложив фотографии с места ДТП.

В комментариях ростовчане жалеют водителя, который выехал заработать, а в результате "попал на деньги". Многие негодуют по поводу сонных шоферов.

- Уснул за рулем! Это никого не смущает? Хорошо хоть не врезался в другую машину или не сбил пешехода. И без пассажиров был, - возмущается комментатор Людмила.