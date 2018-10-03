2018-10-03T10:22:10+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в двух местах на день отключат воду

Отключения запланированы на Западном и в центре
Илья БОГОМОЛОВ
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Завтра, 4 октября, в западной части Ростова отключат воду. Городской водоканала меняет затворы на северном водоводе (пересечение Доватора и 7-го проезда) из-за чего с 9 часов утра и до конца суток останутся обезвоженными садоводческое хозяйство «Нива», поселок Каратаево, дома в районе ТЭЦ-2 и садоводческое товарищество «Изумруд».

Также, с 8 часов утра и до конца дня опустеют краны в центре города, в границах: улица Мечникова – улица Текучева и переулок Доломановский – улица Локомотивная.

Добавим, что в этот день с 9 до 17 часов не будет света на проспекте Ленина, 81А, 81/1, 81/2; улице Шеболдаева, 4, 4А, 6/2, 6/3; улице Пухляковской, 17-63, 22-56; улице Южной, 45-85, 74-82; в переулке Закарпатском и поселке Мясникован, а также на рынке «Темерник». О запланированных отключениях сообщают «Ростовские городские электросети».

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