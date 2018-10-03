2018-10-03T10:48:02+03:00
Общество

Стая агрессивных собак терроризирует улицу в Ростове-на-Дону

В своре не менее 15 бродячих животных
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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В социальной сети ростовский мотоциклист пожаловался на стаи бродячих собак на улице Атарбекова (поселок Мясникован), которые ведут себя очень агрессивно. По его словам, животные обитают у гаражей, и не дают прохода местным жителям.

- Собаки постоянно нападают на прохожих, велосипедистов, мотоциклистов. Спят прямо на детской площадке. Играть с ребенком там невозможно, уже два раза собаки кусали детей, - пишет молодой человек. - Вызывали полицию. Те по приезду сказали, что собак тут нет, "это одна пробегала мимо". Летом их меньше было, но сейчас без палки в магазин не сходить, а то загрызут.

Мотоциклист выложил в сеть фото и видео, доказывающие, что стая действительно большая и агрессивная. Судя по ним, снова насчитывает не менее 15 собак. В комментариях разразился спор: как лучше поступить местным жителям - убивать бродячих животных или ждать помощи от службы отлова.

Собаки напали на мотоциклиста 2.10.2018. Ростов-на-Дону Главный

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