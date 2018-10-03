2018-10-03T11:08:43+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону во время пожара погибли два человека

Причина возгорания уточняется
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону во время пожара погибли два человекаВ Ростове-на-Дону во время пожара погибли два человекаФото: ГУ МЧС России по РО
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В донской столице эксперты выясняют обстоятельства пожара, который случился в жилом доме, расположенном на улице Летописной.

- Произошло загорание в квартире на 3 этаже, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Есть погибшие (мужчина и женщина - автр).

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 16 человек личного состава, которые задействовали четыре единицы техники.

Региональный следком сообщил о начале проверки. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Смерть наступила от отравления продуктами горения.

Спасатели Ростовской области призывают жителей строго соблюдать правила безопасности (не использовать кустарные обогреватели, не оставлять непотушенные окурки, не разрешать детям играть с огнем и пр), не забывать, что от этого зависит здоровье и жизни людей, а также сохранность имущества.

ВНИМАНИЕ!

В случае обнаружения пожара необходимо звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

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