2018-10-03T11:49:40+03:00
Общество

«Дети есть и проблем нет»: соперница Бузовой рассказала, как похудела после родов и опубликовала фото в пеньюаре

Хейтеры придрались к размеру груди молодой матери
ГОШЕВ Игорь
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Молодая мать активно делится с подписчиками своими рецептами. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Молодая мать активно делится с подписчиками своими рецептами. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова из Ростова-на-Дону опубликовала фото в Инстаграм вместе с новорожденной дочерью. Анастасия - многие поклонники пары #тарабузики до сих пор считают красавицу причиной развода футболиста с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, рассказала подписчикам, как ей удалось быстро восстановиться после родов.

- Живот исчез довольно быстро, - написала Анастасия. - Полностью оценить состояние я смогла через два месяца, когда подтянулись мышцы пресса. Вообще, в клинике (где рожала Тарасова, - прим. автр.) рекомендуют не заниматься спортом шесть недель после родов. Там окончательно дали добро после контрольного визита к своему акушеру-гинекологу, на котором отметили мое стремительное восстановление и отличное, по всем пунктам, состояние. Спустя время я ввела бассейн, сауну и хамам. Очень здорово укрепляют спину и ноги фитбол. Чтобы не говорили, но питаюсь правильно. Старалась придерживаться правильного питания еще до родов и беременности, так что менять свой план питания особо не пришлось, да и я никогда не была в восторге от сладостей. В принципе, ничего магического.

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Восстановление после родов.
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Несмотря на полезные советы, хейтеры придрались к образу молодой матери в роскошном пеньюаре. В частности, что на фото у нее разные по размеру формы:

- А Вы не думали, что она с той стороны ребенка ближе прижала, вот грудь и сплющилась, и торчит больше другой, - написала хейтерам одна из поклонник красавицы.

Были и те, что писали, мол, с замужеством жизнь у модели течет как по маслу:

- Дети есть и проблем нет, - написал кто-то из Интернет-пользователей.

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