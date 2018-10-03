2018-10-03T11:06:58+03:00
Общество

В Таганроге восстановили водоснабжение

Ремонтные работы полностью завершены
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Таганроге началась полноценная подача воды. Как сообщает администрация города, завершены ремонтные работы на водоводе диаметром 1420 мм (на территории Недвиговки и балки Самбек).

- Произведена замена задвижки диаметром 600 мм, проведены сварочные работы, устранены выявленные утечки, - пояснили в пресс-службе муниципального образования. - В настоящий момент идет наполнение системы водовода.

Напомним, ремонтные работы стартовали 1 октября, в связи с этим вода подавалась пониженным давлением, были подготовлены автоцистерны, которые при необходимости были готовы доставить воду к социальным учреждениям - к больницам, детским садам и школам.

В Таганроге восстанавливаю водоснабжение Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Таганроге восстанавливаю водоснабжениеФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

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