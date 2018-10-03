В Таганроге восстановили водоснабжение
В Таганроге началась полноценная подача воды. Как сообщает администрация города, завершены ремонтные работы на водоводе диаметром 1420 мм (на территории Недвиговки и балки Самбек).
- Произведена замена задвижки диаметром 600 мм, проведены сварочные работы, устранены выявленные утечки, - пояснили в пресс-службе муниципального образования. - В настоящий момент идет наполнение системы водовода.
Напомним, ремонтные работы стартовали 1 октября, в связи с этим вода подавалась пониженным давлением, были подготовлены автоцистерны, которые при необходимости были готовы доставить воду к социальным учреждениям - к больницам, детским садам и школам.
В Таганроге восстанавливаю водоснабжениеФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА