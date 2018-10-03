В Таганроге восстановили водоснабжение

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-03T11:06:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Таганроге началась полноценная подача воды. Как сообщает администрация города, завершены ремонтные работы на водоводе диаметром 1420 мм (на территории Недвиговки и балки Самбек).

- Произведена замена задвижки диаметром 600 мм, проведены сварочные работы, устранены выявленные утечки, - пояснили в пресс-службе муниципального образования. - В настоящий момент идет наполнение системы водовода.

Напомним, ремонтные работы стартовали 1 октября, в связи с этим вода подавалась пониженным давлением, были подготовлены автоцистерны, которые при необходимости были готовы доставить воду к социальным учреждениям - к больницам, детским садам и школам.

В Таганроге восстанавливаю водоснабжениеФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА