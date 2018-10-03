2018-10-03T12:00:14+03:00
Общество

В Ростовской области за год снизилось количество трудоспособного населения

Такие данные озвучили донские статистики
Ольга ГОПАЛО
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В настоящее время на тысячу дончан трудоспособного возраста приходится 486 пенсионеров.В настоящее время на тысячу дончан трудоспособного возраста приходится 486 пенсионеров.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Донские статистики подсчитали, что в Ростовской области официально зарегистрировано 4 220,4 тысячи человек. При этом женщин, как и по всей стране, на Дону больше, чем мужчин: 53,6 и 46,4 процента, соответственно. Сообщается, что на тысячу мужчин приходится 1 154 женщины. Однако в возрасте до 15 лет мальчиков больше, чем девочек.

Как выяснили эксперты, население в трудоспособном возрасте составляет 55,9 процента от общей численности населения. Таковых у нас на начало этого года 2 миллиона 359 тысяч человек Это на 0,6 процента меньше, чем по данным на начало 2017-го.

К слову, в трудоспособном возрасте также сохраняется численный перевес мужского населения – 52,5 против 47,5 процента женщин. Ситуация начинает меняться после пенсии: 69,1 процента против 30,9 процента мужчин.

По данным ведомства, в настоящее время на тысячу дончан трудоспособного возраста приходится 789 человек ( или 303 ребенка до 15 лет и 486 пенсионеров). Это на 19 человек больше, чем год назад.

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