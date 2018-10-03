2018-10-03T13:42:00+03:00
Общество

Погода на октябрь 2018 года в Ростове-на-Дону: резкого похолодания синоптики не обещают

Выясняем, какую погоду обещают метеорологи в Ростове-на-Дону на октябрь 2018
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какую погоду обещают метеорологи в Ростове-на-Дону на октябрь 2018. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какую погоду обещают метеорологи в Ростове-на-Дону на октябрь 2018. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода на октябрь 2018 года в Ростове-на-Дону: резкого похолодания синоптики не обещают. Столбики термометров будут опускаться вниз постепенно, и к концу месяца днем будет до десяти градусов тепла.

Так, если в начале первой недели октября в донской столице было по-настоящему жарко, то к пятнице, 5 октября, похолодает до плюс 14 градусов днем. После этого будет снова теплеть. В выходные - от 16 до 19 градусов со знаком плюс. А в понедельник, 8 октября, потеплеет до плюс 20.

Вторник, 9 октября, станет самым жарким днем недели - до плюс 23 и без осадков. В последующие дни также солнечно, но температура от 15 до 20 со знаком плюс.

Всю третью неделю октября будет от 18 до 14 тепла и без осадков. А с 22 октября начнется понижение температуры, так, если еще в начале недели от плюс 14 днем, то потом от 10 до 12 градусов. В ночные часы метеорологи обещают четыре-пять градусов. Причем продлится такая погода до конца месяца.

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