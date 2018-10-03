«Садовник или сантехник»: поклонники посоветовали, какие фильмы посмотреть сексуальной Марии Лиман

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-03T13:57:12+03:00

Красотка из Playboy призналась, что давно не смотрела стоящих фильмов. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

Красотка из Playboy призналась, что давно не смотрела стоящих фильмов

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Звезда Playboy Мария лиман из Ростова-на-Дону спросила армию своих поклонников о фильмах, которые бы они посоветовали ей посмотреть. Сексуальная брюнека из Ростова-на-Дону призналась, что давно не видела ничего стоящего, поэтому просит помощи зала. Народ опешил от такой возможности быть полезным модели. И на этот раз вместо тысяч комментариев были реальные советы. В частности, подписчики называли «Дом из песка и тумана», «Престиж», «Космос между нами», «Завет» Кустурицы, «Молчание моря», «Простая просьба», «Друг невесты», «все фильмы великого итальянского кинорежиссера Тинто Брасса» и даже «17 мгновений весны».

liman_maria Доброе утро! Очень давно не смотрела фильмы Посоветуйте что-нибудь интересненькое

- Я не знаю, каковы ваши вкусы, - написал один из Интернет-поклонников красотки. - Последний фильм, который я видел, мог бы порекомендовать. Это Peppermint. У фильма есть недостатки, но Дженнифер Гарнер совершенно правдоподобна.

А еще были те, кто завидев очередной образ девушки в обтягивающем платье, решил добавить в дискуссию перчинку:

- Садовник или сантехник - крутые фильмы, - уверен один из подписчиков. - Тебе точно подойдет