Электричка "Ростов - Таганрог" поедет раньше 6 октября 2018

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-03T14:24:24+03:00

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6 октября из-за проведения фестиваля "Оборона Таганрога 1855 года" электричка "Ростов - Таганрог-2" изменит свое расписание. Об этом сообщает СКЖД.

Речь идет о пригородном поезде № 6076. В обозначенный день он будет отправится из Ростова на 40 минут раньше – в 7:52 (вместо 8:32). Все остановки он проследует также с опережением графика на 40 минут и прибудет на станцию Таганрог-2 в 9:51 (вместо 10:31).

Это сделано, чтобы ростовчане могли прибыть в приморский город к началу мероприятий. Напомним, ранее "Комсомолка" опубликовала программу мероприятий фестиваля с 5 по 7 октября. Запланированы исторические реконструкции, парусная регата, конкурсы исторических костюмов, выставки, ярмарки, экскурсии по городу, концерты и даже бал.