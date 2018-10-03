Житель Таганрога до смерти избил беременную гражданскую супругу

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-03T14:36:25+03:00

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В Таганроге следком возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина до смерти забил свою гражданскую супругу. Изувера не остановил тот факт, что женщина находилась в положении.

- По версии следствия, 2 октября нынешнего года подозреваемый, находясь по месту жительства, в ходе возникшего конфликта, нанес множественные телесные повреждения в область головы своей 40-летней сожительнице, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

В действиях мужчины (ранее, кстати, неоднократно судим за кражи) усмотрели умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. На данный момент он задержан, решается вопрос о мере пресечения. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.