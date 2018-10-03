2018-10-03T14:47:52+03:00
Происшествия

В Аксае рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и снес столб, пострадали два человека

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Аксае сотрудники донской автоинспекции выясняют детали аварии, которая случилась в половину восьмого утра на перекрестке улиц Ленина и Гагарина. Дорогу не поделили автобус, который следовал по маршруту № 124, и Hyundai Accent.

- По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» 1960 года рождения допустил столкновение с легковым автомобилем (за рулем был 29-летний мужчина), - пояснили "Комсомольской правде" в ГУ МВД россии по Ростовской области. - В результате ДТП пассажиры автобуса (48 и 17 лет) получили травмы и доставлены в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Очевидцы, которые выложили в соцсети снимки последствий столкновения, утверждают, что аварию спровоцировал водитель автобуса, который "летел на красный и на скорости столкнулся с иномаркой, от удара врезался в столб и снес его".

Фото: "Это Ростов-на-Дону! - Новости"

Фото: "Это Ростов-на-Дону! - Новости"

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