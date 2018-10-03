2018-10-03T14:50:50+03:00
Общество

Ребенок, вышедший из окна, возмутил ростовчан

Фото "прогулки за решеткой" активно обсуждают в социальной сети
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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В Ростове социальные сети взорвало фото маленькой девочки, стоящей между решеткой и стеклом в окне первого этажа. Как рассказала очевидец, возмутительную картину она сфотографировала во дворе жилого дома на улице Жмайлова.

- Окно при этом было закрыто. О чем думают родители этого несчастного ребенка?! - негодовала женщина.

Ростовчане предположили, что малышку наказывают таким образом или дают подышать свежим воздухом, но позже в комментариях появилась мама девочки и рассказала, как все было на самом деле.

- Моя дочь залезла на окно, пока я не видела. Как только заметила, сразу побежала искать ее. Это первый этаж и на окне решетки. Ребенок был ни за что не выпал, - пояснила ростовчанка Александра. - На самом деле, ничего страшного не произошло, автор фото выставила все в совершенно не том свете.

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