СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-03T17:18:20+03:00

В Ростове-на-Дону два человека пострадали при столкновении маршрутки и иномарки

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В среду, 3 октября, в донской столице произошла авария с участием общественного транспорта. Как сообщили в автоинспекции, в районе дома № 15 на улице Шеболдаева водитель маршрутки Hyundai County столкнулся с автомобилем Honda.

- В результате ДТП пассажиры автобуса (1992 и 1973 года рождения) доставлены в больницу, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - По факту аварии сотрудники полиции проводят проверка.

Напомним, сегодня, 3 октября, в Аксае в ДТП попал рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту с пассажирами. Как заявили очевидцы, водитель «ПАЗа» пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, но эти данные еще проверяются. Известно, что в дорожном происшествии пострадали два человека, которые находились в салоне автобуса. Они с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшую больницу.