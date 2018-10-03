2018-10-03T17:33:25+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону будут судить банду наркодилеров из девяти человек

Они успели сбыть 30 кг наркотиков
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ворошиловском районе перед судом предстанут сразу девять человек, которых обвиняют в сбыте наркотиков. Согласно официальной версии, наркодилеры сбывали запрещенные вещества через интернет-магазин.

- В ходе расследования установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с целью получения финансовой выгоды, продали и покушались на сбыт бесконтактным способом путем использования сети тайников, более 30 кг наркотического средства «соль» - N-метилэфедрон и его производных, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

Обвиняемым грозит серьезный срок - до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что в розыск объявлен уже бывший начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ленинского района.

- По данным следствия, в июне подозреваемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, используя свое служебное положение, незаконно приобрели и перевезли с целью сбыта в служебное помещение наркотические средства и психотропные вещества в крупном размере, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

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