2018-10-04T09:54:53+03:00
Общество

Соцсети: шифер и камни падают на головы прохожих со здания в центре Ростова-на-Дону

Женщина пожаловалась на ремонтные работы, опасные для жизни
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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В социальной сети ростовчанка пожаловалась на строительную компанию, которая ремонтирует здание по улице Серафимовича, 45 (пересечение с Буденновским).

- Там идет ремонт фасада и крыши. Сил больше нет! Так и боишься, что на голову что-то упадет. Падали кирпичи на машины, падала крыша людям в офис. Раз проходила сквозь двор, товарищи-строители разбирали крышу и без разбора швыряли все на землю. В этот момент передо мной с ребенком упала огромная шиферина. На следующий день выхожу из помещения, история повторяется. Сегодня со строительных лесов на уровне третьего этажа упало ведро с камнями, - пишет женщина, работающая в магазине, который расположен в этом здании.

Судя по паспорту объекта, висящему на здании, работы начались в сентябре и закончатся 15 октября. Ремонт производится на средства областного бюждета. Ростовчане, прочитавшие гневный пост, отметили, что подрядчик указал все телефоны и электронную почту, куда можно направлять жалобы. Люди советуют женщине направить свое возмущение по указанным контактам.

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