СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-04T09:54:50+03:00

В Ростове-на-Дону у торговцев конфисковали больше 700 контрафактных Adidas, Nike и Reebok. Фото: ЮТУ.

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В Ростове-на-Дону сотрудники регионального Управления Роспотребнадзор и таможенники прошлись по городским магазинам. И нашли в некоторых целый букет нарушений. Уловом проверяющих стали контрафактные товары, таких фирм как Adidas, Nike и Reebok. Речь идет о мужской и женской одежде, а также обуви. Известно, что инициировали такую проверку сами обладатели товарных знаков этих марок.

Сообщается, что в общей сложности было изъято 737 товаров. Как рассказали в Южном таможенном управлении, были возбуждены административные дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, штраф, а также конфискация товара.

Кроме того, сами владельцы товарных знаков могут подать в суд и требовать крупную денежную компенсацию от горе-бизнесменов.