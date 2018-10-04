В Ростове-на-Дону стихийный рынок мешает жильцам подъехать к своему дому

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-04T10:19:17+03:00

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Один из жителей Ростова написал на сайт "Благоустройство города" жалобу о стихийном рынке, который с каждым днем разрастается у его дома.

- На улице Конституционная, 58/62 торговые палатки, автомобили с живой рыбой, кисломолочными продуктами перегораживают проезд к дому, магазину и банку. Утром невозможно выехать со двора на улицу Курчатова из-за припаркованного и разгружающегося транспорта. На тротуаре постоянно грязь от продуктов. Просим разобраться в данной ситуации и по возможности убрать торговый ряд с проезжей и пешеходной части, - пишет горожанин.

Он также отметил, что рядом с домом имеется специализированный рынок, на котором простаивают торговые площади, но продавцы раскладывают свой товар в неположенном месте. Ранее жители дома уже жаловались на эту проблему и получили ответ от властей, что незаконная торговля ликвидирована и ведется разъяснительная работа с правонарушителями. Однако, по факту, у них ничего не изменилось. В доказательство к жалобе прикреплено видео, на котором зафиксирован стихийный рынок.